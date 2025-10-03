Поиск

Умяров попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал окончательный состав команды на подготовку к матчам в октябре.

Согласно списку, опубликованному на сайте РФС, вызваны следующие игроки:

Вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург);

защитники: Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург), Александр Сильянов ("Локомотив", Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва);

полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – "Динамо", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – "Локомотив", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит", Санкт-Петербург), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Константин Кучаев ("Ростов", Ростов-на-Дону);

нападающие: Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Динамо", Москва).

Спартаковец Умяров, таким образом, может дебютировать за национальную команду России.

10 октября сборная России сыграет в Волгограде с Ираном, 14 октября – с Боливией в Москве.

футбол сборная России
