Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" уступил "Авангарду"
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом выиграл у ярославского "Локомотива" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе "Авангарда" авторами голов стали Дмитрий Рашевский (13-я минута), Павел Леука (34), Василий Пономарев (35), Николай Прохоркин (41).
В составе "Локомотива" отличился Мартин Гернат (31).
Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" продолжает лидировать в Западной конференции, у него 18 очков. "Авангард" - лидер Восточной конференции, также 18 баллов.