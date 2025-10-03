Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" уступил "Авангарду"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом выиграл у ярославского "Локомотива" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Авангарда" авторами голов стали Дмитрий Рашевский (13-я минута), Павел Леука (34), Василий Пономарев (35), Николай Прохоркин (41).

В составе "Локомотива" отличился Мартин Гернат (31).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" продолжает лидировать в Западной конференции, у него 18 очков. "Авангард" - лидер Восточной конференции, также 18 баллов.