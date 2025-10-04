Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил титул PFL

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в поединке за чемпионский пояс Профессиональной бойцовской лиги (PFL, экс-Bellator) в легком весе.

По итогам боя в Дубае победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате Нурмагомедов удержал титул. Предыдущая защита чемпионского пояса была также в поединке с Хьюзом в январе этого года, тогда российский боец победил большинством решением судей.

27-летний Усман Нурмагомедов – непобежденный боец. На его счету все 20 побед, один бой признан не состоявшимся.

28-летний Пол Хьюз потерпел третье поражение при 14 победах.