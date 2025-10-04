Поиск

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил титул PFL

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в поединке за чемпионский пояс Профессиональной бойцовской лиги (PFL, экс-Bellator) в легком весе.

По итогам боя в Дубае победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате Нурмагомедов удержал титул. Предыдущая защита чемпионского пояса была также в поединке с Хьюзом в январе этого года, тогда российский боец победил большинством решением судей.

27-летний Усман Нурмагомедов – непобежденный боец. На его счету все 20 побед, один бой признан не состоявшимся.

28-летний Пол Хьюз потерпел третье поражение при 14 победах.

Усман Нурмагомедов Пол Хьюз ММА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" победил СКА в КХЛ

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК "Динамо"

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

"Спартак" завоевал путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

ЧМ-2025 по боксу пройдет с рекордным призовым фондом

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Пекине

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });