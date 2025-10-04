Андрей Рублев проиграл 173-й ракетке мира на Masters в Шанхае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира категории Mastersв Шанхае.

Результат – 2:6, 6:1, 6:4 в пользу Нисиоки.

Рублев - 14-я ракетка планеты. Его позиции в мировом рейтинге позволили стартовать на турнире прямо со второго круга, минуя первый. Нисиока – на 173-м месте в рейтинге.

Призовой фонд соревнования - $9,1 млн.

Masters– вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.