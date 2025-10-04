Хачанов уступил 237-й ракетке мира на старте турнира Masters в Шанхае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Карен Хачанов уступил представителю Китая Цзюньчэн Шану во втором круге турнира Masters в Шанхае со счтоем 6:7 (3:7), 3:6.

В мировом рейтинге Хачанов занимает десятое место, китаец - 237-е. Позиции Хасанова в рейтинге позволили стартовать на турнире прямо со второго круга, минуя первый.

Призовой фонд соревнования - $9,1 млн.

Masters – вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.