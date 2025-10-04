"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Краснодар" со счетом 2:0 победил грозненский "Ахмат" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

На 15-й минуте гол забил Джон Кордоба, на 31-й - Диего Коста.

На 45+1 минуте футболист "Ахмата" Георгий Мелкадзе не смог реализовать пенальти.

"Краснодар" набрал 23 очка и возглавил таблицу РПЛ. Однако его могут настичь имеющие по игре в запасе московские ЦСКА (21) и "Локомотив" (20).

"Ахмат" - на 11-м месте, 15 очков.