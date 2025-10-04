Поиск

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" со счетом 5:3 победили "Динамо" в матче московских команд в рамках 11-го тура чемпионата России.

Игра прошла на поле "Динамо".

В составе "Локомотива" голы провели Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (81), Александр Руденко (90+3).

Авторы голов в составе "Динамо": Иван Сергеев (23), Бителло (27), Максим Осипенко (85).

"Локомотив" набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая "Краснодар". В воскресенье их может опередить ЦСКА (21), который сыграет со "Спартаком" (18).

"Динамо" - на восьмом месте, 15 баллов.

