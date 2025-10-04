Российский боксер Черничук досрочно победил танзанийца Тваа

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Выступающий в полусреднем весе российский боксер Максим Черничук одержал победу над Абдаллаома Тваа из Танзании.

Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Поединок в Екатеринбурге возглавил очередной турнир RCC Boxing Promotions.

"Мы всегда настраиваемся на полный поединок, а нокаут либо приходит, либо нет. Не буду скрывать, что хотел добиться досрочной победы. И мне это удалось. От подготовки к этому бою я получал максимальное удовольствие. Будто нашел свой вайб, говоря на молодежном языке", - сказал Черничук, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Что касается самого поединка, меня удивило, что соперник приехал на бой приехал один. В дальнейшем хотел бы поединки с более серьезной оппозицией. Честно, я не совсем рад, что так все получилось. Превыше всего – это здоровье. Я переживаю, как он теперь. Так что у меня смешанные эмоции по итогам – получал удовольствие от подготовки, победил, но вот такая ситуация", - отметил российский боксер.

В своем последнем бою Черничук в мае в Душанбе на турнире "IBA.PRO 6" единогласным решением судей победил Майкла Кинга и завоевал пояс чемпиона Европы IBA.PRO. Тваа во второй раз в профессиональной карьере боксировал за пределами Танзании.

В со-главном событии по итогам 6-раундового поединке в полутяжелом весе россиян Сергей Мурашев решением судей победил соотечественника Артема Киселева.