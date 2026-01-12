"Барселона" победила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 3:2 взяли верх над "Реалом" в финальном матче за Суперкубок Испании.

Игра прошла в Саудовской Аравии.

На 36-й минуте Рафинья вывел "Барселону" вперед.

"Реал" отыгрался на 45+2 минуте благодаря голу Винисиуса Жуниора.

В компенсированное к первому тайму время "Барселона" вновь вышла вперед: на 45+4 минуте отличился Роберт Левандовски. Но и "Реал" до свистка на перерыв ответил еще одним голом, его автором на 45+6 минуте стал Гонсало Гарсия.

На 73-й минуте Рафинья довел счет до 3:2 в пользу "Барселоны", этот гол оказался единственным во втором тайме.

На 90+1 минуте у "Барселоны" был удален Френки де Йонг.

"Барселона" в 16-й раз стала обладателем Суперкубка и лидирует в Испании по этому показателю. "Реал" - 13-кратный обладатель трофея.