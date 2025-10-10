Сборная России под флагом РФ выиграла общий зачет Кубка мира по кикбоксингу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем общего зачета IX Кубка мира по кикбоксингу WPKA, прошедшего в Чебоксарах.

Второе место заняла сборная Ирана, третье – команда Белоруссии.

Турнир собрал 1060 спортсменов из 10 стран мира.

В ходе состязаний в Чебоксарах юные атлеты соперничали за награды в шести дисциплинах: К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Во время торжественной церемонии открытия звучал государственный гимн Российской Федерации, а также присутствовали флаги России и всех стран – участников турнира на равноправной основе.

"Несмотря на то, что не все предварительно заявленные страны смогли приехать, для спортсменов это стало отличной возможностью показать мастерство, приобрести опыт, увидеть разные школы и стили, а для организаторов — продемонстрировать открытость, уважение к культуре других народов, к их национальным символам и представителям. Именно эта атмосфера взаимного уважения и стала одной из ключевых особенностей соревнований", - говорится в сообщении Федерации кикбоксинга России.

Параллельно с Кубком мира проходил фестиваль по кикбоксингу, где спортсмены соревновались в дисциплинах - кик-лайт, боди-контакт и фри-контакт, в которых могли выступать и взрослые спортсмены старше 18 лет.

Кубок мира состоялся в рамках проходящих в Чувашии IIВсемирных игр национальных видов единоборств.