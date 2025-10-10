Поиск

Уступавшее со счетом 0:3 "Динамо" победило ЦСКА в КХЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Динамо" обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 4:3.

Игра прошла на льду "Динамо".

Армейцы вели с разницей в три шайбы, но упустили преимущество. В их составе голы провели Дмитрий Саморуков (8-я минута), Денис Гурьянов (14), Даниэль Спронг (18).

В составе "Динамо" вскоре отличились Егор Римашевский (32), Джордан Уил (42), Максим Джиошвили (58).

Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов успешнее оказалось "Динамо".

"Динамо" выиграло четвертый матч подряд, в его активе 17 очков. С этими показателями команда занимает четвертую строчку в Западной конференции. ЦСКА – на восьмой строчке, 14 баллов.

Динамо хоккей ЦСКА КХЛ
