Клуб Головина "Монако" уволил главного тренера

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ади Хюттер покинул пост главного тренера "Монако", сообщается на сайте выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.

"Монако" поблагодарил 55-летнего австрийца и его помощников за проделанную работу и вклад в развитие "Монако", пожелав успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Хюттер возглавил "Монако" летом 2023 года. Под его руководством команда финишировала на втором и третьем местах чемпионата Франции и, соответственно, дважды попадала в Лигу чемпионов.

Старт в нынешнем сезоне ЛЧ, однако не задался: команда набрала 1 балл в двух турах основной стадии турнира.

После семи туров чемпионата Франции "Монако" занимает пятое место.

В составе "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.