"Трактор" обыграл "Локомотив" в матче КХЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 3:1 взял верх над ярославским "Локомотивом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Все голы хозяева провели в первом периоде. Точные броски нанесли Джош Ливо (7-я минута), Андрей Светлаков (10), Семен Дер-Аргучинцев (17).

Автор гола у "Локомотива": Александр Полунин (36).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" сохранил лидерство в Западной конференции, 20 очков. "Трактор" - на четвертой строчке в Восточной конференции, 18 баллов.

Локомотив Трактор КХЛ хоккей
