Чарльз Оливейра победил поляка Матеуша Гамрота в главном поединке турнира UFC

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра одержал победу над поляком Матеушем Гамротом в главном бою турнира UFC Fight Night в Рио‑де‑Жанейро.

Поединок представителей легкого веса завершился во втором раунде удушающим приемом.

Оливейра в смешанных единоборвствах одержал 36-ю победу при 11 поражениях, один бой с его участием признан не состоявшимся.

Гамрот потерпел четвертое поражение при 25 победах. В его карьере также есть один бой, признанный не состоявшимся.

UFC Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот Рио?де?Жанейро
