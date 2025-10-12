Поиск

Себастьян Погоньоли возглавил "Монако"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бельгиец Себастьян Погоньоли стал новым главным тренером "Монако", сообщается на сайте выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.

Контракт с 38-летним специалистом подписан на срок до июня 2027 года.

В этой должности Поконьоли сменил уволенного на этой неделе австрийца Ади Хюттера.

После семи туров чемпионата Франции "Монако" занимает пятое место. В двух матчах основной стадии Лиги чемпионов команда набрала 1 балл.

В составе "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Монако футбол Александр Головин Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира Masters в Шанхае

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира Masters в Шанхае

Сборная России по футболу победила Иран в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Ираном

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Индонезия отказала израильским гимнастам в выдаче виз перед стартом ЧМ

Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });