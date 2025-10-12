Себастьян Погоньоли возглавил "Монако"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бельгиец Себастьян Погоньоли стал новым главным тренером "Монако", сообщается на сайте выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.

Контракт с 38-летним специалистом подписан на срок до июня 2027 года.

В этой должности Поконьоли сменил уволенного на этой неделе австрийца Ади Хюттера.

После семи туров чемпионата Франции "Монако" занимает пятое место. В двух матчах основной стадии Лиги чемпионов команда набрала 1 балл.

В составе "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.