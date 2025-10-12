Поиск

Сборная Фарерских островов сенсационно обыграла Чехию в отборе на ЧМ-2026

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Фарерских островов со счетом 2:1 обыграли Чехию в домашнем матче отборочной кампании на чемпионат мира 2026.

На 67-й минуте Ханус Серенсен вывел команду Фарер вперед. На 78-й минуте Адам Карабец сравнял счет. Но через три минуты команда Чехии вновь пропустила гол, его автором стал Агнассон.

Для Фарерских островов сенсационна не только победа над Чехией, но и турнирный путь. В семи матчах группы Lона набрала 12 очков и занимает третье место. На балл ее опережают Хорватия (сыграла на два матча меньше) и Чехия.

Также в группе играют Черногория (6 очков) и Гибралтар (0).

Фарерские острова Чехия футбол
