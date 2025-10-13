Поиск

"Северсталь" одержала 500-ю победу в КХЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 выиграла у ярославского "Локомотива" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

После двух периодов "Северсталь" вела 4:0. В ее составе голы провели Данил Веряев (3-я минута), Давид Думбадзе (14), Михаил Ильин (32), Илья Квочко (39).

В третьем периоде "Локомотиву" удалось сократить отставание до минимума, авторами голов стали Байрон Фрейз (43), Георгий Иванов (48, 51).

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Локомотив" лидирует, набрав 20 очков. "Северсталь" - на шестом месте, 16 баллов.

Для "Северстали" победа стала 500-й в КХЛ.

КХЛ Локомотив Северсталь хоккей
