Экс-боец UFC Магомедов заявил, что хотел бы драться только с иностранцами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Руслан Магомедов рассказал, почему согласился на бой с соотечественником Михаилом Мохнаткиным. Этот поединок будет со-главным в рамках турнира Ural FC 17 октября в Каспийске.

"Я долго не выступал – года 3–4. Все мне говорят: "Зачем тебе это нужно?". Руки чешутся, если честно. Все бойцы поймут. Хочу себя проверить, посмотреть, могу ли я в 39 лет (исполнится в ноябре) показать хороший бой", - приводит слова Магомедова пресс-служба Ural FC.

"Я, конечно, не хотел бы выходить на поединок с Мишей. Не люблю выступать со своими ребятами, а люблю драться с иностранцами. Но выбора нет. Только Миша согласился провести со мной бой. Видимо, по старой дружбе. Он отличный парень. Посмотрим, что получится. Ну не люблю я своих бить. Говорю: "Ну дай мне кого-то заморского и сочного, чтобы я ему богатырскую дурь показал". А своих как-то… Только вполсилы рука поднимается", - подчеркнул Магомедов.

Последний бой экс-бойца UFC Магомедова прошел в июле 2021 года. Кроме UFC, он выступал в АСА, Fight Nights, S-70, ProFC. За плечами Мохнаткина выступления в АСА, Fight Nights, S-70, а также в RCC и PFL. В последний раз он выходил в октагон в декабре 2023 года.

В главном бою предстоящего в Каспийске турнира экс-боец UFC россиянин Омари Ахмедов встретится с бразильцем Родриго Кавалейро. В последний раз Ахмедов выходил в октагон в ноябре 2022 года.

Турнир пройдет во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, а в прямом эфире его покажет телеканал "Матч ТВ".