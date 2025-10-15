Поиск

Российский боец Ахмедов рассчитывает победить Кавальеро за один-два раунда

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Омари Ахмедов заявил, что испытывает смешанные эмоции в преддверии поединка на турнире Ural FC против бразильца Родриго Кавалейро 17 октября в Каспийске.

"Есть и волнение, и радость, что выступлю у себя дома. Хочу сказать слова благодарности лиге за предоставленную возможность драться у себя дома еще и в главном бою вечера. Не ожидал, что дадут выступить в главном событии, но мне очень приятно", - приводит слова Ахмедова пресс-служба Ural FC.

Для 37-летнего Ахмедова этот бой станет первым в ММА с ноября 2022 года.

"Все эти три года я стабильно ходил в зал. Да, не пахал, но в неделю было по три тренировки. Две — в худшем случае. Бывало, что и на протяжении всей недели был в зале. У меня не было такого, что я хотел подраться в какой-то конкретной лиге. Я позвонил своему менеджеру Ризвану (Магомедову) и сказал, что хочу подраться, и чтобы он нашел мне бой. И через какое-то время он сказал, что есть возможность подраться в Ural FC дома. И я согласился", - отметил спортсмен.

"Что касается соперника по предстоящему бою, то это классический ударник, который много работает вторым номером. Для меня опасность лишь в том, чтобы не поймать от него какой-то опасный удар. И все! В борьбе он топор. Чуть-чуть знает джиу джитсу. А больше ничего опасного в нем не вижу. Идеальный сценарий - закончить бой в конце первого раунда или в середине второго. На третий раунд я не рассчитываю. Я буду искать финиш в стойке. Если в стойке почувствую угрозу, то переведу его и там буду искать досрочное завершение", - заявил боец.

В ММА у Ахмедова 24 победы, восемь поражений и ничья. С осени 2013 года по лето 2021 года Ахмедов выступал в UFC — одержал девять побед при пяти поражениях и ничьей.

У 42-летнего Кавалейро 27 побед и 10 поражений в ММА. Бразилец выступал в таких лигах, как АСА, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA. В последний раз Кавалейро выходил в "клетку MMA" в октябре 2024 года в рамках UAE Warriors, когда победил Эркина Дарменова.

UFC MMA Омари Ахмедов Родриго Кавалейро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

UFC анонсировал бой-реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили в декабре

Россиянин Дорофеев признан лучшим игроком недели в НХЛ

Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по футболу

Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Рейнджерс" в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });