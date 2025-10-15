Российский боец Ахмедов рассчитывает победить Кавальеро за один-два раунда

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Омари Ахмедов заявил, что испытывает смешанные эмоции в преддверии поединка на турнире Ural FC против бразильца Родриго Кавалейро 17 октября в Каспийске.

"Есть и волнение, и радость, что выступлю у себя дома. Хочу сказать слова благодарности лиге за предоставленную возможность драться у себя дома еще и в главном бою вечера. Не ожидал, что дадут выступить в главном событии, но мне очень приятно", - приводит слова Ахмедова пресс-служба Ural FC.

Для 37-летнего Ахмедова этот бой станет первым в ММА с ноября 2022 года.

"Все эти три года я стабильно ходил в зал. Да, не пахал, но в неделю было по три тренировки. Две — в худшем случае. Бывало, что и на протяжении всей недели был в зале. У меня не было такого, что я хотел подраться в какой-то конкретной лиге. Я позвонил своему менеджеру Ризвану (Магомедову) и сказал, что хочу подраться, и чтобы он нашел мне бой. И через какое-то время он сказал, что есть возможность подраться в Ural FC дома. И я согласился", - отметил спортсмен.

"Что касается соперника по предстоящему бою, то это классический ударник, который много работает вторым номером. Для меня опасность лишь в том, чтобы не поймать от него какой-то опасный удар. И все! В борьбе он топор. Чуть-чуть знает джиу джитсу. А больше ничего опасного в нем не вижу. Идеальный сценарий - закончить бой в конце первого раунда или в середине второго. На третий раунд я не рассчитываю. Я буду искать финиш в стойке. Если в стойке почувствую угрозу, то переведу его и там буду искать досрочное завершение", - заявил боец.

В ММА у Ахмедова 24 победы, восемь поражений и ничья. С осени 2013 года по лето 2021 года Ахмедов выступал в UFC — одержал девять побед при пяти поражениях и ничьей.

У 42-летнего Кавалейро 27 побед и 10 поражений в ММА. Бразилец выступал в таких лигах, как АСА, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA. В последний раз Кавалейро выходил в "клетку MMA" в октябре 2024 года в рамках UAE Warriors, когда победил Эркина Дарменова.