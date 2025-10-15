Поиск

В российских школах на уроках физкультуры введут игру в городки и лапту

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В российских школах расширят программу уроков физкультуры видов спорта, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Физкультура и спорт" Миляев принял участие в рабочей встрече с участием министра просвещения Сергея Кравцова и министра спорта Михаила Дегтярева. Они обсудили развитие детско-юношеского спорта и подготовку к предстоящему Совету по спорту при президенте.

"Обсудили развитие школьного спорта, в том числе внедрение спортивных модулей по 32-м видам спорта в уроки физкультуры. В частности, наряду с популярными игровыми видами спорта в уроки будут включены лыжи, городошный спорт, лапта и фиджитал-спорт", - отметил Миляев.

Участники встречи также обсудили реализацию концепции развития детско-юношеского спорта в стране до 2030 года, включая взаимодействие Минпросвещения и Минспорта.

Миляев отметил, что на встрече шла речь о создании в регионах спортивных школ-интернатов, систематизации деятельности школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг.

Также поднимались вопросы о повышении доступности для детей занятий физической культурой и спортом, об обновлении материально-технической базы, модернизации школьных спортзалов, а также о дальнейшем развитии и популяризации Президентских игр и возможности участия в них студентов СПО.

В ноябре в Самаре пройдет международный форум "Россия - спортивная держава". В рамках форума запланировано заседание Совета по спорту при президенте.

