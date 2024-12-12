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Россияне признали хоккей национальным видом спорта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россияне считают хоккей национальным видом спорта в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Хоккей назвали 27% опрошенных россиян. Второе и третье места по результатам опроса победили фигурное катание и хоккей (по 9%)

Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо — по 5%.

"Реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую командную игру лапту (2%)", - говорится в сообщении.

Что касается распределения по гендерному принципу, мужчины национальным видом спорта хоккей (36% против 19% женщин) и самбо (8% против 2%), женщины — фигурное катание (14% против. 3% мужчин), гимнастику (8% против 2%) и биатлон (4% против 2%).

хоккей ВЦИОМ
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