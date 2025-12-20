Боксер Арутюнян похвалил Пола за действия в проигранном Джошуа бою

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Боксер RCC Boxing Promotions, непобежденный тяжеловес Вартан Арутюнян высказался о поединке между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

"Я говорил и до боя: почему-то многие считают Джошуа сбитым летчиком и хотят провести с ним бои, чтобы заработать. Но все забывают, что Энтони все еще топовый боксер, он проигрывал лишь лучшим, и Джейк Пол — не его уровень. Бой закончился именно так, как и ожидали многие. Пол безусловно заслуживает уважения, он выстоял 6 раундов, проводил неплохие атаки, да и вообще, для человека, не связанного с боксом, выйти на такой бой, уже заслуживает уважения. Даже то, как он привлек к себе внимание такого уровня своей медийностью, уже дает ему право на следующие бои с большими именами, это точно!" - сказал Арутюнян "Интерфаксу".

Как сообщалось, экс-чемпион WBA, WBO, IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил американского боксера-блогера Джейка Пола в поединке в Майами. Бой завершился нокаутом в шестом раунде. Поединок был рассчитан на восемь раундов.