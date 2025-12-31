Поиск

Мбаппе выбыл из-за травмы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе пропустит часть игрового времени из-за травмы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

"По результатам медицинских обследований у Килианна Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена", - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, срок восстановления 27-летнего француза может составить до трех недель.

В сезоне 2025/26 Мбаппе провел за "Реал" в различных турнирах 24 матча, в которых забил 29 голов.

Реал Килиан Мбаппе футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });