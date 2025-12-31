Мбаппе выбыл из-за травмы
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе пропустит часть игрового времени из-за травмы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
"По результатам медицинских обследований у Килианна Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена", - говорится в сообщении.
По сообщениям СМИ, срок восстановления 27-летнего француза может составить до трех недель.
В сезоне 2025/26 Мбаппе провел за "Реал" в различных турнирах 24 матча, в которых забил 29 голов.