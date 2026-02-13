Поиск

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Атлетико" со счетом 4:0 победили "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Встреча состоялась в Мадриде.

На 6-й минуте состоялся автогол игрока "Барселоны" Эрика Гарии. Остальные три гола в ворота каталонцев также состоялись в первом тайме: в составе "Атлетико" отличились Антуан Гризманн (14), Адемола Лукман (33) и Хулиан Альварес (45+2).

На 86-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве, удалили Эрика Гарсию.

Ответная игра пройдет 3 марта в Барселоне. Победитель сыграет с победителем пары "Реал Сосьедад" - "Атлетик" (1:0 после первого полуфинального матча).

