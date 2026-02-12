Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:0 победили Чехию на зимних Олимпийских играх.
Голы забили Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27), Бо Хорват (38), Натан Маккиннон (48), Ник Судзуки (54).
Команды представляют группу А. Ранее здесь Швейцария со счетом 4:0 победила Францию.
Всего в турнире принимают участие 12 сборных, разделенные на три группы по четыре команды в каждой. Российские и белорусские сборные в их число не входят, поскольку на них все еще распространяются санкции.
По итогам группового этапа никто из команд не вылетает. Лучшие в квартетах и еще одна лучшая команда по рейтингу выходят напрямую в четвертьфинал. Остальным предстоит сыграть в стыковом раунде.
11 февраля состоялись матчи группы В: Словакия победила Финляндию (4:1), Швеция взяла верх над Италией (5:2).
Нынешняя Олимпиада проходит также с участием игроков Национальной хоккейной лиги. Специально для такой возможности регулярный чемпионат приостановлен на время ОИ.