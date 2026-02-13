Поиск

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Два российских спортсмена выступят в соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр 13 февраля.

В 13:45 стартует лыжная мужская гонка на 10 км общим стилем с раздельного старта. Среди участников – Савелий Коростелев.

Для 22-летнего Коростелева это будет третий старт на Олимпийских играх в Италии. В скиатлоне он финишировал четвертым, а в спринте не смог пройти квалификацию.

Коростелев – четырехкратный чемпион России: по два раза становился лучшим в командном спринте и эстафете. Помимо этого, Коростелев выигрывал золото юниорского ЧМ в гонке на 10 км и эстафете.

В 21:00 стартует произвольная программа среди мужчин в фигурном катании. Среди участников – россиянин Петр Гуменник, после короткого проката занимающий 12-е место. Ожидается, что его произвольный прокат начнется в 23:13 мск.

Всего в пятницу разыграют семь комплектов наград.

В неофициальном общем зачете в настоящий момент лидирует Норвегия - 7 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Второе место занимает Италия (6, 3, 8), третье – команда США (4, 7, 3).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

