Россиянин Туков выступил за бой Гассиева против тяжеловеса из Англии или США

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обладатель титулов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental, боксер RCCBoxingPromotionsВадим Туков высоко отозвался о перспективах регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева.

"Перед Муратом сейчас открываются большие перспективы. Я бы хотел, чтобы он подрался с каким-нибудь хорошим тяжеловесом из Англии или США. Это привлечет еще больше внимания его фигуре. Потому что все-таки наличие сильного удара в тяжелом весе - это весомый аргумент, а у Мурата он имеется", - сказал Туков "Интерфаксу".

В ночь на 13 декабря Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе. Бой прошел в Дубае и возглавил турнир "IBA.PRO 13".