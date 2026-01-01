Поиск

Россиянин Туков выступил за бой Гассиева против тяжеловеса из Англии или США

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обладатель титулов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental, боксер RCCBoxingPromotionsВадим Туков высоко отозвался о перспективах регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева.

"Перед Муратом сейчас открываются большие перспективы. Я бы хотел, чтобы он подрался с каким-нибудь хорошим тяжеловесом из Англии или США. Это привлечет еще больше внимания его фигуре. Потому что все-таки наличие сильного удара в тяжелом весе - это весомый аргумент, а у Мурата он имеется", - сказал Туков "Интерфаксу".

В ночь на 13 декабря Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе. Бой прошел в Дубае и возглавил турнир "IBA.PRO 13".

Мурат Гассиев США IBA WBA Англия Вадим Туков Кубрат Пулев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });