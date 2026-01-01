Правительство Габона приостановило деятельность сборной страны по футболу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Правительство Габона распустило сборную страны по футболу на фоне ее провального выступления на Кубке африканских наций.

"Учитывая позорное выступление "Пантер" на Кубке африканских наций, правительство решило распустить тренерский штаб, приостановить деятельность национальной сборной до дальнейшего уведомления и исключить из состава игроков Бруно Экуэле Манга и Пьера-Эмерика Обамеянга", — заявил министр спорта Габона Симплис-Дезире Мамбула, слова которого приводит TheGuardian.

На Кубке африканских наций в Марокко сборная Габона уступила Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3) и Кот-д"Ивуару (2:3, ведя по ходу игры со счетом 2:0). Команда заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.