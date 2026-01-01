Поиск

Умер чемпион России по футболу в составе "Спартака" Мухамадиев

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Спартака" Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба.

Смерти игрока предшествовала продолжительная болезнь.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память!" - говорится в сообщении.

Воспитанник таджикского футбола Мухамадиев выступал за "Спартак" в 1994-1995 годы. На его счету 16 голов в 39 матчах за московскую команду. В ее составе в 1994 году он стал чемпионом России.

В России Мухамадиев играл также, в частности, за московский и нижегородский клубы "Локомотив", московское "Торпедо", ярославский "Шинник", тульский "Арсенал". В Европе защищал цвета турецкого "Анкарагюджю", австрийской "Аустрии" и ряда других команд.

