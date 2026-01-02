Менеджер Мышев указал на отсутствие предпосылок к третьему бою Бивола и Бетербиева

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC Youth, а ныне спортивный менеджер Владимир Мышев скептически высказался о потенциальном третьем поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в России.

"Думаю, что на текущий момент мы находимся все дальше и дальше от третьего поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Мой прогноз, что в 2026 году они оба вернутся на ринг, но пойдут совершенно разными путями", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Предпосылок к трилогии нет, так как такой бой стоит очень больших денег, при этом широкий резонанс он вызывает в большой степени на территории постсоветского пространства, что для бизнес-обоснования подобных затрат не выглядит логичным, а с точки зрения пиара Турки Аль аш-Шейха выжал уже все, что мог из этого противостояния одних из лучших боксеров современности", - отметил Мышев.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.