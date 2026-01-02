Российская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира под флагом РФ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Россиянка Стефания Часовникова завоевала золотую медаль этапа юниорского Кубка мира по фехтованию в соревновании рапиристок.

В финале она одержала победу над Софией Актаевой из Казахстана.

Кубок мира по фехтованию среди юниоров и кадетов проходит в ОАЭ. Медаль Часовниковой стала первой для фехтовальщиков из России после допуска отечественных юниоров к международным соревнованиям под государственной символикой РФ.