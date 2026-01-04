Олег Браташ стал новым главным тренером ХК "Адмирал"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Олег Браташ назначен главным тренером "Адмирала", сообщает пресс-служба владивостокского хоккейного клуба.

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2026/27.

В должности наставника "Адмирала" Браташ сменил Леонида Тамбиева, об отставке которого было объявлено 6 декабря. Обязанности главного тренера после увольнения Тамбиева исполнял Ильнур Гизатуллин.

Браташ – бывший вратарь московских "Крыльев Советов", ЦСКА, ярославского "Локомотива". Будучи тренером, возглавлял, в частности МХК "Спартак" (Москва), молодежную команду "Локомотива", олимпийскую сборную России. С молодежкой "Спартака" выиграл Кубок Харламова МХЛ и был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги.

Сейчас "Адмирал" занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ. В активе команды 33 очка в 39 матчах. Ближайший матч она проведет 6 января против "Сибири" в Новосибирске.