Российский боксер Самедов назвал необходимой трилогию Бивола и Бетербиева

Москва. 4 января. INTERFAX.RU -Первый номер рейтинга WBA во втором полулегком весе Эльнур Самедов высказался о важности проведения третьего поединка отечественных боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в России.

"Трилогия между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым необходима, я считаю. Нужно финализировать счет с окончательным победителем, ведь сейчас после двух личных встреч у них ничья. Все очень ждали и продолжают ждать третий поединок", - сказал Самедов "Интерфаксу".

"Если его удастся провести в России, то это станет огромным шагом к возвращению мировых боксерских организаций в нашу страну. Сейчас у Дмитрия Бивола пояса WBA, IBF и WBO, ведь от WBC он добровольно отказался. К тому же, это станет огромным, ошеломляющим подарком для всех россиян, которые не равнодушны к боксу", - отметил собеседник агентства.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.