Поиск

Российский боксер Самедов назвал необходимой трилогию Бивола и Бетербиева

Москва. 4 января. INTERFAX.RU -Первый номер рейтинга WBA во втором полулегком весе Эльнур Самедов высказался о важности проведения третьего поединка отечественных боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в России.

"Трилогия между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым необходима, я считаю. Нужно финализировать счет с окончательным победителем, ведь сейчас после двух личных встреч у них ничья. Все очень ждали и продолжают ждать третий поединок", - сказал Самедов "Интерфаксу".

"Если его удастся провести в России, то это станет огромным шагом к возвращению мировых боксерских организаций в нашу страну. Сейчас у Дмитрия Бивола пояса WBA, IBF и WBO, ведь от WBC он добровольно отказался. К тому же, это станет огромным, ошеломляющим подарком для всех россиян, которые не равнодушны к боксу", - отметил собеседник агентства.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Эльнур Самедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Олег Браташ стал новым главным тренером ХК "Адмирал"

Российская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира под флагом РФ

Что произошло за день: четверг, 1 января

"Челси" уволил главного тренера Мареску

"Челси" уволил главного тренера Мареску

ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });