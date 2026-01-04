Коростелев и Непряева финишировали в топ-10 общего зачета по итогам "Тур де Ски"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев занял восьмое место в генеральной классификации по итогам завершившейся в воскресенье многодневке "Тур де Ски".

Победителем общего зачета в рекордный пятый раз стал норвежец Йоханнес Клебо.

В воскресенье в Италии состоялась гонка с общего старта, в ней россиянин финишировал четвертым.

В свою очередь, россиянка Дарья Непряева в женском общем зачете стала десятой. Первое место заняла американка Джессика Диггинс. В воскресном масс-старте Непряева стала шестой.