Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона

Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин пока затрудняется ответить, будет ли продлевать контракт с "Вашингтоном". Нынешний сезон в НХЛ для 40-летнего форварда – последний по действующему соглашению с клубом.

"Пока не знаю. Нам нужно принять решение, поговорить с семьей, с Тедом Леонсисом (владельцем клуба – ИФ), Крисом Патриком (генеральным менеджером – ИФ)", - приводятся слова Овечкина на сайте НХЛ.

По словам спортсмена, решение будет принято, вероятнее всего, не раньше окончания сезона. Пока же его внимание сосредоточено на оставшихся 23 матчах "Вашингтона" в регулярном чемпионате. Сейчас команда занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, то есть находится вне зоны плей-офф.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провел 919 голов, что является рекордом Национальной хоккейной лиги.

Александр Овечкин Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ хоккей
