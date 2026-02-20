Поиск

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал ОИ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 3:2 взяли верх над командой Финляндии в полуфинальном матче олимпийского турнира в Италии.

После первого периода в счете с разницей в две шайбе вели финны: точные броски нанесли Микко Рантанен (17-я минута), Эрик Хаула (24).

На 35-й минуте Сэм Райнхарт отыграл первый гол, на 51-й Ши Теодор сравнял счет.

Победный для канадцев счет состоялся на 60-й минуте, гол провел Натан Маккинон.

В финале сборная Канады сыграет с победителем пары США – Словакия. Эти команды сыграют в пятницу, начало – 23:10 мск.

Финляндия - действующий олимпийский чемпион.

Сборные России и Белоруссии на турнире не играют из-за санкций.

