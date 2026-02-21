Поиск

Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сборная США стала вторым финалистом мужского хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.

В полуфинале американцы победили Словакию – 6:2.

В составе команды США голы забили Дилан Ларкин (5-я минута), Тейдж Томпсон (20), Джек Хьюз (33, 39), Джек Айкел (33), Бреди Ткачук (51).

Авторы голов в составе сборной Словакии: Юрай Слафковски (45), Павол Регенда (54).

В финале сборная США сыграет с Канадой, которая ранее обыграл Финляндию (3:2). Матч пройдет 22 февраля и стартует в 16:10 мск. Встреча за третье место между сборными Словакии и Финляндии состоится 21 февраля и начнется в 22:40.

Хроника 21 января – 21 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал ОИ

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона
Олимпийские игры 2026

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Олимпийские игры 2026

Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме

Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме
Олимпийские игры 2026

Россиянин Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ

Олимпийские игры 2026

Клебо в десятый раз выиграл золото Олимпийских игр

Олимпийские игры 2026

Определились все четвертьфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

"Реал" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

"Монако" проиграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов с удалением Головина

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });