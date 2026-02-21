Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сборная США стала вторым финалистом мужского хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.

В полуфинале американцы победили Словакию – 6:2.

В составе команды США голы забили Дилан Ларкин (5-я минута), Тейдж Томпсон (20), Джек Хьюз (33, 39), Джек Айкел (33), Бреди Ткачук (51).

Авторы голов в составе сборной Словакии: Юрай Слафковски (45), Павол Регенда (54).

В финале сборная США сыграет с Канадой, которая ранее обыграл Финляндию (3:2). Матч пройдет 22 февраля и стартует в 16:10 мск. Встреча за третье место между сборными Словакии и Финляндии состоится 21 февраля и начнется в 22:40.