"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ с 13 голами

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 7:6 победили нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

В составе "Спартака", по ходу встречи постоянно уступавшему в счете, голы провели Дмитрий Соловьев (8-я минута), Даниил Орлов (16, 31), Никита Коростелев (32), Люк Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54), Михаил Мальцев (58). Пять голов "Спартака" из семи состоялись при численном преимуществе москвичей.

Авторы голов в составе "Торпедо": Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26), Максим Летунов (36).

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Торпедо" занимает пятое место (50 очков), "Спартак" - восьмое (47).

Возглавил таблицу на Западе ярославский "Локомотив", со счетом 2:1 обыгравший в гостях московский ЦСКА. Победитель определился в серии буллитов. У "Локомотива" 58 очков. ЦСКА – на шестом месте (48).

На третье место на Западе опустилось минское "Динамо", уступившее в гостях челябинскому "Трактору" - 4:5. У минчан 57 очков. "Трактор" - на шестом месте в Восточной конференции, 42 очка.

В еще одном матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома с крупным – 5:0 – счетом выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста". "Ак Барс" занимает второе место в Восточной конференции (58 очков), "Автомобилист" - четвертое (49). Лидирует на Востоке "Металлург" (64).