Швеция и Чехия сыграют в финале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборных Швеции и Чехии разыграют золото проходящего в США чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

В полуфинале игроки молодежной сборной Швеции обыграли сверстников из Финляндии - 4:3. Победитель определился в серии буллитов.

В другом матче 1/2 финала команда Чехии взяла верх над Канадой - 6:4.

Матч за третье место и финал пройдут в ночь на 6 января по московскому времени.

Сборные России и Белоруссии участие в турнире не принимали из-за санкций.