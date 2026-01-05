Поиск

Путин назвал победой то, что паралимпийцы из РФ вновь выступают на международных соревнованиях с флагом и гимном

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создания.

"Все эти годы Паралимпийский комитет России выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает в полной мере раскрыть свои таланты, продемонстрировать твёрдый характер и несгибаемую силу духа. Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

"И конечно, отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", - заявил Путин.

Владимир Путин Паралимпийский комитет России
