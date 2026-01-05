Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Рубен Аморим Фото: Robbie Jay Barratt - AMA via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рубен Аморим уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Даррен Флетчер.

40-летний португальский специалист Аморим возглавил МЮ в ноябре 2024 года, при нем команда не выиграла ни одного титула. При этом дошла до финала Лиги Европы 2024/25.

Последний матч при Амориме МЮ провел 4 января, сыграв вничью (1:1) с "Лидсом" в гостевом матче чемпионата Англии. Сейчас клуб из Манчестера занимает в Английской премьер-лиге шестое место.

Следующий матч МЮ проведет 7 января против "Бернли" в гостях.