Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

52-летний испанец подписал со "Спартаком" контракт до лета 2028 года.

Предыдущим клубом Карседо был "Пафос", с которым он выигрывал чемпионат Кипра, становился победителем Кубка страны и выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2012 году Карседо работал в "Спартаке" ассистентом Унаи Эмери, в штабе которого позже выигрывал чемпионат Франции с "ПСЖ" и трижды Лигу Европы с испанской "Севильей".

Сейчас в "Спартаке" Карседо сменил серба Деяна Станковича.

В чемпионате России "Спартак" занимает в настоящий момент шестое место.

