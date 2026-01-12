Футболист "Локомотива" Баринов отклонил предложение клуба о продлении контракта

Футболист Дмитрий Баринов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" предлагал полузащитнику Дмитрию Баринову новый четырехлетний контракт, но он ответил отказом, заявил спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Ульянов.

"Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищённого периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила", - приводятся слова Ульянова в телеграм-канале "Локомотива".

"В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава "Локомотива", которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам", - добавил Ульянов.

Спортивный директор выразил уверенность, что до конца действующего контракта (30 июня 2026 года) Баринов продолжит "добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу".

29-летний Баринов – воспитанник "Локомотива", за основной состав выступает с 2025 года. В составе "Локомотива" он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России.