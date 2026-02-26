Поиск

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Франции Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае.

Результат – 6:2, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 18-е место, Риндеркнеш – 31-е.

Борьбу за выход в финал Рублев поведет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия, № 3 в мировом рейтинге) – Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир ATP-500 в Дубае проходит на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $3,311 млн.

Рублев выигрывал турнир в Дубае в 2022 году. Из российских теннисистов победителями соревнования становились также Аслан Карацев (2021), Даниил Медведев (2023). Чаще всех турнир выигрывал к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – восемь раз. Действующий победитель – представитель Греции Стефанос Циципас.

В другом четвертьфинале российский теннисист Даниил Медведев, как сообщалось, обыграл американца Дженсона Бруксби со счетом 6:2, 6:1 и также обеспечил себе место в полуфинале.

