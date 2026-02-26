ПСЖ с вратарем Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по сумме двух встреч победил "Монако" и завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Обе команды представляют чемпионат Франции.
В ответной встрече стыкового раунда в плей-офф в Париже команды сыграли вничью – 2:2.
В составе ПСЖ голы провели Маркиньос (60-я минута), Хвича Кварацхелия (66). Авторы голов у "Монако": Магнес Аклиуш (45), Джордан Тезе (90+1).
На 58-й минуте "Монако" остался в меньшинстве: второе предупреждение получил Мамаду Кулибали.
Вратарь ПСЖ россиянин Матвей Сафонов провел полный матч. Его соотечественник полузащитник "Монако" Александр Головин игру пропустил из-за дисквалификации.
Результат первой встречи – 3:2 в пользу ПСЖ, который вышел в 1/8 финала.
Также в 1/8 финала пробились испанский "Реал" и итальянская "Аталанта".
В ответном матче в Мадриде "Реал" дома победил "Бенфику" - 2:1. В первой игре также сильнее был "Реал" (1:0).
"Аталанта" на своем поле в ответном матче разгромила немецкую "Боруссию" (Дортмунд). В первой встрече победу одержала "Боруссия" (2:0).