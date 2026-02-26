ПСЖ с вратарем Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по сумме двух встреч победил "Монако" и завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Обе команды представляют чемпионат Франции.

В ответной встрече стыкового раунда в плей-офф в Париже команды сыграли вничью – 2:2.

В составе ПСЖ голы провели Маркиньос (60-я минута), Хвича Кварацхелия (66). Авторы голов у "Монако": Магнес Аклиуш (45), Джордан Тезе (90+1).

На 58-й минуте "Монако" остался в меньшинстве: второе предупреждение получил Мамаду Кулибали.

Вратарь ПСЖ россиянин Матвей Сафонов провел полный матч. Его соотечественник полузащитник "Монако" Александр Головин игру пропустил из-за дисквалификации.

Результат первой встречи – 3:2 в пользу ПСЖ, который вышел в 1/8 финала.

Также в 1/8 финала пробились испанский "Реал" и итальянская "Аталанта".

В ответном матче в Мадриде "Реал" дома победил "Бенфику" - 2:1. В первой игре также сильнее был "Реал" (1:0).

"Аталанта" на своем поле в ответном матче разгромила немецкую "Боруссию" (Дортмунд). В первой встрече победу одержала "Боруссия" (2:0).