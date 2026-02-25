Поиск

Медведев победил Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ, обыграв во втором круге представителя Швейцарии Стэна Вавринку.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место, Вавринка – 99-е.

В четвертьфинале турнира в Дубае Медведев сыграет с американцем Дженсоном Бруксби (49-е место в мировом рейтинге), который обыграл россиянина Карена Хачанова (16) – 7:6 (8:6), 6:4.

Турнир ATP-500 в Дубае проходит на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $3,311 млн.

Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году. Из российских теннисистов победителями соревнования становились также Аслан Карацев (2021), Андрей Рублев (2022). Чаще всех турнир выигрывал к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – восемь раз. Действующий победитель – представитель Греции Стефанос Циципас.

теннис Даниил Медведев
