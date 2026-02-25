Большунов завоевал золото чемпионата России в гонке на 10 км
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем чемпионата России-2026 в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем.
Дистанцию он преодолел за 23 минуты 59,9 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев, отставание которого составило 14,4 секунды. Третьим стал Иван Горбунов (+30,5).
В женской гонке победу одержала Евгения Крупицкая, ее время – 28 минут 17,1 секунды.
Серебряным призером стала Алиса Жамбалова (+3,1), бронзовым – Алина Пеклецова (+5,8).
Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске.