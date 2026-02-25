Поиск

Большунов завоевал золото чемпионата России в гонке на 10 км

Александр Большунов во время соревнований
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем чемпионата России-2026 в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем.

Дистанцию он преодолел за 23 минуты 59,9 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев, отставание которого составило 14,4 секунды. Третьим стал Иван Горбунов (+30,5).

В женской гонке победу одержала Евгения Крупицкая, ее время – 28 минут 17,1 секунды.

Серебряным призером стала Алиса Жамбалова (+3,1), бронзовым – Алина Пеклецова (+5,8).

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске.

Александр Большунов лыжные гонки
