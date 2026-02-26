Поиск

Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского клуба "Альмерия"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду приобрел долю в испанском клубе "Альмерия", сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В консалтинговой компании Brunswick Group, представляющей интересы спортсмена, уточнили, что речь идет о 25% акций клуба, владельцем которого является саудовский инвестор Мохамед аль-Хурейджи. Покупка была осуществлена через дочернюю структуру CR7 Sports Investments, принадлежащую пятикратному обладателю "Золотого мяча".

"Альмерия" сейчас занимает третье место в Сегунде – втором по статусу дивизионе испанского футбола. В главном дивизионе, Ла Лиге, команда в последний раз выступала в сезоне-2023/24.

41-летний Роналду в настоящее время защищает цвета саудовского клуба "Аль-Наср", игроком которого нападающий стал в конце 2022 года.

