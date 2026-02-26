Панарин набрал два очка в дебютном матче за "Лос-Анджелес"

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артемий Панарин оформил на свой счет два результативных паса в матче за "Лос-Анджелес" против "Вегаса" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Однако "Лос-Анджелес" уступил – 4:6.

Для Панарина это был дебютный матч за "Кингз" после перехода из "Нью-Йорк-Рейнджерс".

Между тем, в составе "Вегаса" дублю оформил российский нападающий Павел Дорофеев, один точный бросок нанес Иван Барбашев. В "Лос-Анджелесе", помимо Панарина, две голевые передачи сделал нападающий Андрей Кузьменко.

О переходе 34-летнего Панарина было объявлено в начале февраля. Панарин выступал за "Рейнджерс" с сезона 2019/20. Он лидирует среди всех игроков команды по числу голов (205), передач (402), очков (607).

В ночь на четверг по московскому времени чемпионат НХЛ возобновился. Он уходил на паузу в связи с участием игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Золотые медали Олимпиады завоевали хоккеисты сборной США, в решающем матче взявшие верх над Канадой – 2:1. Победную шайбу американцы провели в овертайме.