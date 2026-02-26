Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя США Дженсона Бруксби в четвертьфинале турнира в Дубае.

Результат – 6:2, 6:1.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место, Бруксби – 49-е.

Борьбу за выход в финал Медведев поведет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, № 8 в мировом рейтинге) – Иржи Лехечка (Чехия, 24).

Турнир ATP-500 в Дубае проходит на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $3,311 млн.

Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году. Из российских теннисистов победителями соревнования становились также Аслан Карацев (2021), Андрей Рублев (2022). Чаще всех турнир выигрывал к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – восемь раз. Действующий победитель – представитель Греции Стефанос Циципас.